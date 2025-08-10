So übersteht der Garten den Sommerurlaub

Die Sommerferien haben begonnen und viele Menschen zieht es in den Urlaub. Doch was tun mit den Topfpflanzen und Gemüsebeeten im eigenen Garten? Carina Brunner, Fachpraxislehrerin für Garten und Natur an der Landwirtschaftsschule Schwabmünchen, gibt Tipps zur Bewässerung. So trocknen die Pflanzen auch bei Hitze nicht aus.

Der richtige Boden ist Voraussetzung

Zuallererst müsse die Grundlage für die Pflanzen stimmen, erklärt die Expertin. Nötig sei ein ausreichend feuchter Boden, der die Pflanzen mit Nährstoffen versorgt. Dafür sei es wichtig, dass die Erde, vor allem die, die in Gemüsebeeten verwendet wird, ausreichend gemulcht wird. Das bedeutet: Der Boden müsse zunächst leicht auflockert und anschließend mit einer dünnen Schicht Mulch, vorzugsweise trockenem Rasenschnitt, überzogen werden. „Die dünne Rasenschicht hat den Vorteil, dass die Pflanzen vor sämtlichen äußeren Einwirkungen wie Erosion oder Kälte, aber eben auch vor Hitze geschützt sind“, sagt Carina Brunner. So bleibe die Feuchtigkeit besser im Boden erhalten und man spare sich grundsätzlich viel Wasser zum Gießen.

Die einfache Lösung mit der Plastikflasche

Eine einfache Lösung gegen das Austrocknen der Pflanzen ohne großen Aufwand ist laut Carina Brunner die kopfüber in die Erde gesteckte Pet-Flasche. Auch Experten von Obst- und Gartenbauvereinen im Landkreis raten zu diesem Wasserflaschen-Trick. Die leeren Pet-Flaschen werden mit Leitungs- oder Regenwasser befüllt. In den Deckel der Flasche werden mit einem Nagel oder mit einem anderen spitzen Gegenstand ein bis drei Löcher gebohrt. Anschließend wird die Flasche kopfüber in die Erde stecken. Die Pflanze saugt dann nur so viel Wasser aus der Flasche, wie sie benötigt.

Dieser Trick funktioniert bei kleineren Topfpflanzen über einen kurzen Zeitraum sehr gut, „jedoch sieht es bei Gemüsebeeten, die sehr viel Wasser benötigen, anders aus“, erklärt die Fachpraxislehrerin. Was also tun mit den Gurken- und Tomatenpflanzen, wenn man in den Sommerurlaub verreist?

Nicht jeder hat einen netten Nachbarn, der den Garten gießt

Die mit Abstand häufigste Antwort ist wohl der nette Nachbar. Wenn es den nicht gibt? Das sei aber kein Grund zur Sorge, sagt Carina Brunner. Sie rät zu solarbetriebenen Tröpfchen-Systemen. Diese können an alle Regenwasserspeicher, wie beispielsweise eine Regentonne, angeschlossen werden. Wer allerdings plane, über einen längeren Zeitraum in den Urlaub zu vereisen, der sollte sich überlegen, die Bewässerungsanlage an die Wasserleitung anzuschließen, damit „das Wasser nicht ausgeht“, sagt die Expertin.

Die vollkommen autarke Anlage könne individuell an die jeweiligen Hochbeete, Gemüsebeete oder Balkonpflanzen angepasst werden. Dank eines Sensors, der die Bodenfeuchtigkeit misst, werde die Pflanze optimal mit Wasser über ein Tröpfchen-Schlauch-System gegossen. So werde kein unnötiges Wasser oder Strom verbraucht, denn bei Regen schaltet sich die Anlage automatisch ab. Außerdem könne der Strom aus den Solarmodulen die gesamte Anlage, einschließlich Pumpe, Steuerung und Sensoren, mit ausreichend Energie versorgen, erklärt Carina Brunner. Ein Akku speichere den überschüssigen Solarstrom, sodass die Anlage auch bei Wolken und bei Nacht betriebsbereit bleibt.

Die Expertin ist von dieser Art der Bewässerung überzeugt: „So ein Tröpfchen-System ist höchst effizient.“ Über die Schläuche könne das Wasser direkt an die Wurzeln der Pflanzen weitergeleitet werden. Letztendlich könnten die Pflanzen durch das vollautomatische System präzise bewässert werden.