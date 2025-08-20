Trotz knapper Kassen gibt es zwei digitale Plattformen an Schulen – ist das nötig?

Erinnern Sie sich noch? Vor ein paar Jahren, damals bestimmte eine Pandemie unser Leben, sollte vor allem in den weiterführenden Schulen der Unterricht so schnell wie möglich digital werden. Förder- und Realschulen sowie Gymnasien in der Verantwortung des Landkreises Augsburg hatten damals einen Vorteil: Schon seit dem Schuljahr 2017/18 hatten alle diese Schulen einen Zugang zum Microsoft-Produkt MS Teams 365 und konnten sofort loslegen. 40.000 Euro gibt der Landkreis seitdem jedes Jahr für das Produkt aus. Doch ist das in Zeiten knapper Kassen überhaupt noch nötig? Immerhin treibt der Freistaat Bayern seine eigene Lösung, die BayernCloud Schule, seit Jahren voran. Die ist für die Nutzenden kostenlos, zudem soll sie allen Datenschutzvorgaben entsprechen. Und tatsächlich ist sie an den Schulen im Landkreis auch installiert. Warum also die kostspielige Doppelstruktur?
Landkreis Augsburg
