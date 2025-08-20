Icon Menü
Trotz knapper Kassen und Alternative: Schulen im Landkreis Augsburg nutzen weiter MS Teams

Landkreis Augsburg

Trotz knapper Kassen gibt es zwei digitale Plattformen an Schulen – ist das nötig?

Schule soll digital sein. Dafür gibt es die kostenlose BayernCloud Schule. Doch ein anderes Produkt, das bezahlt werden muss, wird in der Region weiter genutzt.
Von Jana Tallevi
    Mit der BayernCloud Schule will der Freistaat eine kostenfreie Alternative zu MS Teams bieten. Doch die Schulen setzen weiter auf das Microsoft-Produkt, das der Landkreis bezahlen muss.
    Mit der BayernCloud Schule will der Freistaat eine kostenfreie Alternative zu MS Teams bieten. Doch die Schulen setzen weiter auf das Microsoft-Produkt, das der Landkreis bezahlen muss. Foto: Bernhard Weizenegger (Symbolbild)

    Erinnern Sie sich noch? Vor ein paar Jahren, damals bestimmte eine Pandemie unser Leben, sollte vor allem in den weiterführenden Schulen der Unterricht so schnell wie möglich digital werden. Förder- und Realschulen sowie Gymnasien in der Verantwortung des Landkreises Augsburg hatten damals einen Vorteil: Schon seit dem Schuljahr 2017/18 hatten alle diese Schulen einen Zugang zum Microsoft-Produkt MS Teams 365 und konnten sofort loslegen. 40.000 Euro gibt der Landkreis seitdem jedes Jahr für das Produkt aus. Doch ist das in Zeiten knapper Kassen überhaupt noch nötig? Immerhin treibt der Freistaat Bayern seine eigene Lösung, die BayernCloud Schule, seit Jahren voran. Die ist für die Nutzenden kostenlos, zudem soll sie allen Datenschutzvorgaben entsprechen. Und tatsächlich ist sie an den Schulen im Landkreis auch installiert. Warum also die kostspielige Doppelstruktur?

