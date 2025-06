Umbauarbeiten im Titania: Ab Montag ist die Therme geschlossen

In der Neusässer Titania steht die Revision an. Diese dient laut Pressemitteilung dem Erhalt und der Modernisierung der Freizeitbades.

Alle Schränke in den Umkleiden werden in diesem Jahr auf ein elektronisches Schließsystem umgestellt. Die alten Chips, die zusammen mit dem Schlüssel den Schrank verschließen, haben damit ausgedient. Im Zuge dessen erfährt auch der gelbe Umkleidebereich im Erdgeschoss eine deutliche Umgestaltung. Die Fönplätze werden zugunsten von mehr Raum und Komfort versetzt und modernisiert. Zusätzlich entstehen Sitzgelegenheiten in der Umkleide, die den Raum auflockern und das Umkleiden für die Gäste bequemer gestalten. Außerdem wird der Bereich neu gefliest.

Auch in der Sauna der Titania in Neusäß stehen Veränderungen an

Auch der Boden um den Saunasee wird saniert, ebenso das Duschhaus neben der Steinsauna, das unter anderem neu gefliest wird. Und es entstehen weitere gastronomische Sitzgelegenheiten am Saunasee.

Icon Galerie 12 Bilder Jedes Jahr schließt das Titania in Neusäß im Sommer für ein paar Wochen, damit Revisionsarbeiten erledigt werden können. In diesem Jahr gibt es aber mehr zu tun.

Neben vielen turnusgemäßen Wartungen und weiteren Fliesen-, Sanitär-, Reparatur- und Malerarbeiten wird das Haus innen und außen einer gründlichen Reinigung unterzogen. Die Reinigung sowie diverse Renovierungsarbeiten führen die Mitarbeitenden des Titania selbst durch. Wie in jedem Jahr erhalten sie in dieser Zeit ihre jährlichen Hygieneschulungen, Sicherheitsunterweisungen und Weiterbildungen in Erster Hilfe. Die Rettungsfähigkeit wird aufgefrischt sowie eine betriebsärztliche Betreuung durchgeführt.

So sieht der Sommertarif im Titania in Neusäß aus

Noch bis Ende September gilt im Titania der Sommertarif „Vier Stunden zahlen, den ganzen Tag bleiben“. Alle derzeit gültigen Clubkarten wie gewohnt automatisch um den Zeitraum der Schließung verlängert. Das Titania Neusäß schließt von Montag, 23. Juni bis einschließlich 16. Juli. Über die facebook- und Instagramseiten des Bades wird die Revision in Bildern dokumentiert. Weitere Infos unter www.titania-neusaess.de. (AZ)