Ustersbach

12:30 Uhr

Neue Kita könnte Ustersbach in eine enorme Verschuldung treiben

Plus Bis zu neun Millionen Euro könnte die neue Kita in Ustersbach kosten. Drei Entwürfe gibt es für das Projekt. Warum immer noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören

Dass der Gemeinde Ustersbach für einen Kita- und Hortneubau das Geld fehlen könnte, hatte sich schon im vergangenen Jahr angedeutet. Die Haushaltslage 2023 hat daran nichts geändert. In der jüngsten Gemeinderatssitzung lagen nun die ersten Zahlen und Baukonzepte für einen Neubau in der neuen Ortsmitte Ustersbach-Ost auf dem Tisch. Was sich herausstellte: Nicht nur die Finanzierung ist nicht gesichert, auch die Fördermittel sind noch nicht vollständig ausgelotet. Die Entscheidung, wie gebaut werden kann und soll, wurde deshalb auf die Zeit nach den Sommerferien vertagt.

Wie mehrfach berichtet, ist das Gebäude der Kita St. Fridolin in Ustersbach seit vielen Jahren zu klein. Mit einer Containerlösung hatte man sich über die Zeit gerettet und die Hortgruppen in die „Alte Schule“ ausgelagert. 2024 läuft die Betriebserlaubnis für das alte Kita-Gebäude aus und wird nur dann verlängert, wenn bis dahin mit einem Bau begonnen wird. Die Zeit drängt also, zumal im Jahr 2026 jedes Erstklässler-Kind ein Anrecht auf eine Nachmittagsbetreuung bekommen wird. Knapp zu schaffen, erklärte Annette Degle vom gleichnamigen Architekturbüro in der Sitzung. 2026 könnte das neue Gebäude mit Hort in Betrieb gehen. Dafür müsste die Erschließung des Baugebiets östlich der Schule im kommenden Frühjahr starten. Mit den Planungen für den Neubau könnte die Architektin schon im Herbst beginnen.

