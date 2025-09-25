Flohmärkte, Feste und Feiern: Diese Veranstaltungen sind am Wochenende im Landkreis Augsburg

Am Wochenende ist wieder einiges los im Lankreis Augsburg. Von Kinderflohmärkten bis hin zu Weinfesten und dem Michaelimarkt in Schwabmünchen. Ein Überblick.
Hier kann am Wochenende gefeiert und getanzt werden
- Michaelimarkt: Seit Donnerstag findet der Michaelimarkt in Schwabmünchen auf dem Festplatz statt. Der Markt endet am Dienstag, 31. September.
- Oktoberfest in Langenneufnach: Auftakt ist am Freitag um 19.30 Uhr mit den Reichenauer Böllerschützen und dem Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Eichinger. Am Samstag startet der Partyabend um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst, ab 14.30 Uhr folgt der Familiennachmittag und Festausklang gestaltet ab 17 Uhr die Musikkapelle Gennach.
- Weinfest in Kleinaitingen: Am Samstag findet das Fest ab 19 Uhr auf dem neuen Bauhof statt.
- Weinfest der Feuerwehr Gersthofen: Das Fest beginnt am Samstag um 19 Uhr und findet im Gasthof Stern statt.
- Kartoffelfeuer in Stadtbergen: Die Ortsgruppe Stadtbergen des Bund Naturschutzes veranstaltet am Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr bei der Leitershofer Alm ein Kartoffelfeuer.
- Herbstfest in Welden: Regionale Hobbykünstler stellen am Sonntag ab 11 Uhr im Markttreff aus – mit Kinderflohmarkt und Musik der Jugendkapelle Welden beim Herbstfest.
Diese Märkte finden am Wochenende im Landkreis Augsburg statt
- Gartenflohmarkt Bobingen: Auf dem Festplatz veranstaltet der Bund Naturschutz der Ortsgruppe Bobingen am Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr einen Flohmarkt.
- Regionalmarkt in Diedorf: Der Markt findet am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr am Schmuttertal-Gymnasium statt.
- Kinderflohmarkt in Dinkelscherben: Im Pfarrzentrum können Eltern und Kinder beim sortierten Flohmarkt von 14 bis 16 Uhr fündig werden.
- Handwerkermarkt Ellgau: Im Stadel von Ulrich Schädle gibt es am Samstag von 13 Uhr bis 18 Uhr kreative Kunstwerke zu bestaunen.
- Flohmarkt in Gersthofen: Die Kita St. Elisabeth veranstaltet am Sonntag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr in der Turnhalle der Anna-Pröll-Mittelschule einen Flohmarkt für Kinderbekleidung, Spielsachen und Bücher.
- Kinder-Flohmarkt in Langweid: Auch im Kindergarten Spatzennest können am Samstag Kleidung, Spielsachen und mehr von 10 Uhr bis 12 Uhr gekauft werden.
- Kinderkleidungsbasar in Meitingen: Der Basar wird vom Montessori-Förderverein Meitingen in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle organisiert und findet am Samstag von 11 Uhr bis 13 Uhr statt.
- Wochenmarkt und Kinderflohmarkt in Tierhaupten: Am Samstag von 7 Uhr bis 12 Uhr findet der Wochenmarkt auf dem Marktplatz statt. Um 11 Uhr gibt es einen Kinderflohmarkt der Kolpingsfamilie auf dem Festplatz.
- Garagenflohmarkt und Pflanztauschbörse in Wörleschwang: Der Flohmarkt findet am Samstag im Ort von 10 Uhr bis 15 Uhr und die Pflanzentauschbörse am Sonntag ab 12 Uhr bis 15 Uhr bei der Alten Schule statt.
Das Wochenende hält ein großes Angebot an Konzerten und klassischer Musik bereit
- Marienkonzert in Altenmünster: In der Wallfahrtskirche in Violau findet am Sonntag um 17 Uhr ein Kirchenkonzert unter dem Motto „Ave-Maria-Vertonungen der Romantik“ statt. Es singen Brigitte und Anna-Maria Thoma mit Begleitung von Pianist Matthias Hammerschmitt.
- Konzert „Zeit für mich - mit Musik“ in Diedorf: Am Sonntag um 16 Uhr veranstaltet die Pfarrgemeinschaft Willishausen Anhausen in der Pfarrkirche St. Adelgundiskirche ein Konzert mit dem Anabeli-Quartett der Sing- und Musikschule Augsburg.
- Ensemble Inswingtief in Ehingen: Mit ihrem Album „Beyond Swing“ gibt das Würzburger Quartett „Inswingtief“ ein Konzert im Gasthaus Zum Oberen Wirt. Beginn ist am Sonntag, 18.30 Uhr.
- Stilharte Chansons mit Punkrock-Unterhaltung in Nordendorf: Der Künstler Sedlmeir trägt am Freitag um 20 Uhr in der Kulturwirtschaft WALDEN Beobachtungen mit musikalischer Unterhaltung vor.
- Singen mit dem Chor in Tierhaupten: Im Schützenheim kann am Samstag ab 14 Uhr mit dem Chor „Allegro“ des Gesangsverein Harmonie beim „Singen in den Herbst“ gesungen werden.
- Kirchenkonzert in Bobingen: Um 19 Uhr findet am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche ein Kirchenkonzert des Ensembles Saltimbocca statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind gewünscht.
Diese Lesungen, Theater und Kabaretts sind im Landkreis geboten
- Lesung in Langweid: Am Freitag um 19 Uhr liest Christina Egger bei „Lyrik meets Classic“ aus ihrem Gedichteband „Balsam für die Seele“ im buch7-Kulturbahnhof vor. Monika Müller begleitet sie mit der Gitarre.
- Lesung in Fischach: Christian Brückner liest aus „Das kalte Herz“ am Sonntag um 18 Uhr im Schloss Elmischwang vor.
- Lesung in Zusmarshausen: Im Haus Hildegundis, am Kirchplatz, findet am Freitag um 19.30 Uhr eine Lesung mit Peter Dempf aus seinem Buch „Im Auftrag der Fugger - Der Burgunderschatz.“ Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht.
- Theateraufführung in Neusäß: Das Theaterstück „Mephisto“ wird am Freitag in der Stadthalle um 19.30 Uhr vorgeführt.
- Kindertheater in Stadtbergen: Im Bürgersaal gibt es für Kinder die Vorführung „Das NEINhorn“ - ein Theater mit der Schaubühne Augsburg zu sehen.
- Kabarettaufführung in Bobingen: In der Singoldhalle tritt am Samstag um 20 Uhr Django Asül mit seinem neuem Kabarett auf. Karten gibt es noch bis Freitag beim Kulturamt oder an der Abendkasse.
Das sind sonstige Termine und Veranstaltungen am Wochenende
- Sieben-Hügel-Lauf in Biberbach: Das Sportheim veranstaltet den Lauf am Sonntag um 10 Uhr.
- Motocross-Rennen: Auf dem Modellflugplatz Gersthofen-Gablingen startet das Training am Samstag und Sonntag um 9 Uhr und das Motocross-Rennen jeweils um 13 Uhr. Der Eintritt ist frei.
- Familiennachmittag in Großaitingen: Der Nachmittag findet am Samstag ab 14 Uhr im Feuerwehrhaus der Freiwilligen Feuerwehr Großaitingen statt.
- Tag der offenen Tür in Diedorf: Das 50-Jährige Bestehen der Sternwarte wird am Samstag um 14 Uhr mit einem Tag der offenen Tür gefeiert.
