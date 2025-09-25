Flohmärkte, Feste und Feiern: Diese Veranstaltungen sind am Wochenende im Landkreis Augsburg

Am Wochenende ist wieder einiges los im Lankreis Augsburg. Von Kinderflohmärkten bis hin zu Weinfesten und dem Michaelimarkt in Schwabmünchen. Ein Überblick.

Regionale Hobbykünstler stellen am Sonntag ab 11 Uhr im Markttreff aus – mit Kinderflohmarkt und Musik der Jugendkapelle Welden beim Herbstfest.

Die Ortsgruppe Stadtbergen des Bund Naturschutzes veranstaltet am Samstag von 14 Uhr bis 18 Uhr bei der

Das Fest beginnt am Samstag um 19 Uhr und findet im Gasthof Stern statt.

Am Samstag findet das Fest ab 19 Uhr auf dem neuen Bauhof statt.

Auftakt ist am Freitag um 19.30 Uhr mit den Reichenauer Böllerschützen und dem Bieranstich durch Bürgermeister Gerald Eichinger. Am Samstag startet der Partyabend um 19.30 Uhr (Einlass ab 19 Uhr). Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Festgottesdienst, ab 14.30 Uhr folgt der Familiennachmittag und Festausklang gestaltet ab 17 Uhr die Musikkapelle Gennach.

auf dem Festplatz statt. Der Markt endet am Dienstag, 31. September.

Seit Donnerstag findet der

Internationale Gäste und beste Stimmung beim Oktoberfest in Langenneufnach.

Nach dem Volksfest folgt der Wochenmarkt in Neusäß.

Gartenflohmarkt Bobingen : Auf dem Festplatz veranstaltet der Bund Naturschutz der Ortsgruppe Bobingen am Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr einen Flohmarkt.

Regionalmarkt in Diedorf: Der Markt findet am Sonntag von 11 Uhr bis 17 Uhr am Schmuttertal-Gymnasium statt.

Kinderflohmarkt in Dinkelscherben : Im Pfarrzentrum können Eltern und Kinder beim sortierten Flohmarkt von 14 bis 16 Uhr fündig werden.

Handwerkermarkt Ellgau: Im Stadel von Ulrich Schädle gibt es am Samstag von 13 Uhr bis 18 Uhr kreative Kunstwerke zu bestaunen.

Flohmarkt in Gersthofen: Die Kita St. Elisabeth veranstaltet am Sonntag von 10 Uhr bis 12.30 Uhr in der Turnhalle der Anna-Pröll-Mittelschule einen Flohmarkt für Kinderbekleidung, Spielsachen und Bücher.

Kinder-Flohmarkt in Langweid: Auch im Kindergarten Spatzennest können am Samstag Kleidung, Spielsachen und mehr von 10 Uhr bis 12 Uhr gekauft werden.

Kinderkleidungsbasar in Meitingen: Der Basar wird vom Montessori-Förderverein Meitingen in der Dr.-Max-Josef-Metzger-Halle organisiert und findet am Samstag von 11 Uhr bis 13 Uhr statt.

Wochenmarkt und Kinderflohmarkt in Tierhaupten: Am Samstag von 7 Uhr bis 12 Uhr findet der Wochenmarkt auf dem Marktplatz statt. Um 11 Uhr gibt es einen Kinderflohmarkt der Kolpingsfamilie auf dem Festplatz.