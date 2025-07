Stau nach Unfall auf der B2 bei Meitingen

Zu langem Stau kam es am Mittwochmorgen auf der B2 in Richtung Augsburg. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, verlor dort ein Autofahrer gegen 6 Uhr die Kontrolle und fuhr mit seinem Auto gegen die Leitplanke. Der Unfall ereignete sich kurz vor Westendorf in Fahrtrichtung Augsburg, berichtet die Polizei. Eine Person wurde daraufhin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Infolge dieses Unfalls staute sich der Verkehr und es kam zu einem weiteren Unfall.

Wie die Polizei berichtet, fuhr ein Autofahrer im Stau auf ein andere Auto auf. Dabei wurde ebenfalls mindestens eine Person leicht verletzt. Genauere Angaben konnte die Polizei am Mittwoch noch nicht machen. Die Fahrbahn musste in Fahrtrichtung Augsburg zwischenzeitlich gesperrt werden. Gegen 9 Uhr wurde die Sperrung aufgehoben. (kinp)