Wieso Nahwärmenetze im Landkreis auf dem Vormarsch sind

Das Thema Wärmeplanung beschäftigt momentan so gut wie jede Kommune im Augsburger Land. Im Energie-Atlas Bayern werden aktuell 29 Nah- und Fernwärmenetze im Landkreis aufgeführt, dabei fehlen jedoch die Projekte die sich derzeit in der Planung befinden. Johannes Stepperger, vom Geschäftsfeld Wärme bei der LEW erklärt, wieso sich immer mehr Gemeinden für Nahwärmenetze interessieren und welche Möglichkeiten es für die Bürgerinnen und Bürger gibt.

