Wärmenetze im Landkreis Augsburg auf dem Vormarsch

Landkreis Augsburg

Wieso Nahwärmenetze im Landkreis auf dem Vormarsch sind

Immer mehr Kommunen interessieren sich für ein eigenes Wärmenetz. Johannes Stepperger von der LEW erklärt, woran das liegt und was es für Verbraucher bedeutet.
Von Fabian Strehle
    Immer mehr Gemeinden entscheiden sich für Nahwärme. (Symbolbild)
    Immer mehr Gemeinden entscheiden sich für Nahwärme. (Symbolbild) Foto: Winfried Rein

    Das Thema Wärmeplanung beschäftigt momentan so gut wie jede Kommune im Augsburger Land. Im Energie-Atlas Bayern werden aktuell 29 Nah- und Fernwärmenetze im Landkreis aufgeführt, dabei fehlen jedoch die Projekte die sich derzeit in der Planung befinden. Johannes Stepperger, vom Geschäftsfeld Wärme bei der LEW erklärt, wieso sich immer mehr Gemeinden für Nahwärmenetze interessieren und welche Möglichkeiten es für die Bürgerinnen und Bürger gibt.

