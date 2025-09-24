Bonstetten stellt die Wärmeplanung neu auf

Wie können Gemeinden gemeinsam den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreiben? Dieses Thema wurde anlässlich der interkommunalen Sitzung in Welden bereits besprochen, eine kurzfristige Lösung ist derzeit nicht in Sicht, sagte Bürgermeister Anton Gleich. In der Bonstettener Sitzung wurde Jürgen Schuster, Geschäftsführer der Firma Corwese, eingeladen mit dem Ziel, ein Angebot zu erstellen. Denn bis spätestens 2028 müssen Kommunen einen Wärmeplan erarbeiten, eine Pflichtaufgabe, die die Kommune zu erfüllen hat. Der Mehraufwand wird über den Konnexitätsausgleich des Freistaats Bayern pauschal erstattet, heißt für Bonstetten 34.800 Euro. Die Auszahlung liegt bei fünfzig Prozent zu Beginn, nach Einreichung des Wärmeplans (LMG) erhält die Gemeinde weitere fünfzig Prozent, erklärte Schuster.

Die Klimaziele sind im Bundes-Klimaschutzgesetz festgelegt: Bis 2030 sollen die Treibhausgasemissionen um mindestens 65 Prozent und bis 2040 um mindestens 88 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Bis zum Jahr 2045 soll Deutschland klimaneutral werden. Gleichzeitig machte Jürgen Schuster deutlich, wie Gebäude in näherer Zukunft ohne fossile Energien beheizt werden können, etwa mit Hackschnitzel, Biomasseheizungen oder Wärmepumpen.

Die Wärmeplanung soll die Umwelt schonen

Corwese unterstützt vor allem den Kontakt zur Gemeinde und die Entwicklungen an Grunddaten. „Die kommunale Wärmeplanung ist ein strategischer Fahrplan (Bestand, Ziele sowie Umsetzungsstrategie) und schafft Orientierung für Netze und Einzellösungen.“, so der Experte. Um die Bürgerinnen und Bürger mit einzubeziehen, findet ein Beteiligungsprozess statt. Der Bürger wolle schließlich wissen, was kommt danach, wie geht es weiter und warum muss er die Daten so genau sammeln. „Erst wenn der Bürger versteht, worum es geht, wird er den Fragebogen genau ausfüllen.“

Bei einer Bürgerveranstaltung soll diese kommunale Wärmeplanung deshalb noch einmal vorstellt werden. Als Ziele der kommunalen Wärmeplanung nannte Schuster die Darstellung eines Transformationspfads zur Dekarbonisierung, die Bestands- sowie Potentialanalyse und die Betrachtung der Zielszenarien, sowie die Einteilung des Gebiets für die diversen Versorgungsarten und nicht zuletzt die Umsetzungsstrategie. Wichtig ist auch eine Wärmewendestrategie, die die Entwicklung über Jahre berücksichtigt. „Mit dem Start der kommunalen Wärmeplanung schaffen wir Transparenz und Planungssicherheit – technologieoffen und bürgernah.“ Fazit des Bürgermeisters Anton Gleich. Das Angebot der Firma Corwese zur Erstellung der kommunalen Wärmeplanung wurde angenommen. Der Gemeinderat erteilte die Beauftragung.