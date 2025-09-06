Wird Rheinmetall auf dem Lerchenberg Munition vernichten?

Der Lerchenberg unweit von Emersacker und Zusamaltheim bietet aktuell mal wieder Gesprächsstoff bei der Bevölkerung. Auf dem 41 Hektar großen Areal soll Munition aus dem deutschen Rüstungskonzern Rheinmetall vernichtet werden.

Zwischenstation für Heimatvertriebene

Nach dem zweiten Weltkrieg siedelten sich Kleingewerke auf dem Areal an, das die Nationalsozialisten zuvor für geheime militärische Zwecke - zur Herstellung von Sprengstoff-Vorprodukten - genutzt hatten. Heimatvertriebene betrieben eine Schreinerei, eine Färberei oder auch eine Gerberei. Das Lebensmittelgeschäft Brix aus Emersacker versorgte sie mit Lebensmitteln. 1949 feiern die Flüchtlinge sogar ein Volksfest auf dem Lerchenberg, wie in der Gemeindechronik beschrieben ist.

Ein weiteres Mal streng bewacht wurde der Lerchenberg, nachdem die Bundeswehr 1961 das Gelände übernommen hatte, um dort Munition zu lagern. Damit begann das zweite geheime und hochexplosive Kapitel in der Geschichte des Lerchenbergs.

1994 wurde das Munitionsdepot aufgelöst, drei Jahre später wurde das gesamte Gelände an privat verkauft. (fk)

