Anwohner sind besorgt: Rheinmetall will tonnenweise alte Munition vernichten – aber wie?

Es sind historische 41 Hektar auf Zusamaltheimer Flur, auf denen der Rüstungskonzern Rheinmetall eine Anlage zur Vernichtung von Altmunition aufbauen möchte. Schon Anfang 2026 soll diese in Betrieb gehen. Näher als der Ort Zusamaltheim selbst liegen Villenbach mit seinem Ortsteil Rischgau oder auch Welden am Lerchenberg, auf dem das NS-Regime einst Bunker für sein Raketenprogramm bauen ließ. Anwohnerinnen und Anwohner zeigen sich besorgt über die aktuellen Pläne.

