Tagespflege in der Mietwohnung: WBL will das in Neusäß verbieten

Wenn Krippe, Kindergarten oder Schulkindbetreuung nicht die richtige Lösung sind, ist es vielleicht die Tagesmutter oder der Tagesvater. 52 Tagespflegepersonen betreuen im Landkreis Augsburg aktuell 139 Kinder, wenn ihre Eltern in der Arbeit sind. Tageseltern betreuen die meist sehr kleinen Kinder ihrer eigenen Wohnung und geben ihnen dabei ein besonders familiäres Umfeld. Manche Tagespflegepersonen passen auf die Kinder sogar in der Nacht auf, etwa wenn ihre Eltern in Nachtschicht arbeiten. Nun hat eine dieser Tagesmütter im Landkreis Augsburg ein Problem, das Folgen für das gesamte System dieser Art der Kinderbetreuung haben könnte: Ihr Vermieter will nicht, dass sie die Tagespflege in ihrer Wohnung in Neusäß weiter ausübt. Dabei handelt es sich um die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Augsburg (WBL).

Geschaffen, um der großen Wohnungsnot nach dem Zweiten Weltkrieg auch im Landkreis Augsburg zu begegnen, verwaltet die WBL inzwischen knapp 5000 Mietwohnungen. Damit wolle man einen wichtigen Beitrag zur Integration und zum friedlichen Zusammenleben von Menschen in den verschiedensten Lebenssituationen und mit den unterschiedlichsten Wohnbedürfnissen leisten, stellt sich die Gesellschaft auf ihrer Internetseite selbst dar. Aleksandra Regienczuk wohnt in einer dieser Wohnungen, auf rund 100 Quadratmetern, in einem Mehrparteienhaus in Neusäß. Seit 2017 ist sie als Tagesmutter tätig. Aktuell kommen drei kleine Kinder mehrmals in der Woche zu ihr in die Wohnung. Sie frühstücken gemeinsam, singen Lieder oder sehen sich ein Bilderbuch an, bei gutem Wetter geht es zum Spielplatz und bis etwa 14 Uhr halten die Kinder dann Mittagsschlaf, bevor sie von ihren Eltern wieder abgeholt werden - vor der Haustür, damit im Haus selbst nicht zu viel Bewegung ist, so Aleksandra Regienczuk.

Die Nachbarn stören sich nicht an der Tagespflege, sagt die Tagesmutter

Doch nun gibt es Ärger: Die WBL hat sie in mehreren Schreiben seit März aufgefordert, ihre freiberufliche Tätigkeit zu unterlassen, ansonsten droht sie mit der Kündigung der Wohnung. Was der eigentliche Grund dafür ist, das sei ihr jedoch nicht klar, sagt die Tagesmutter. Fakt ist jedoch: Eine Wohnung ist grundsätzlich nur zum Wohnen da, vor allem eine Mietwohnung. Die WBL selbst will sich mit Bezug auf das noch laufende Verfahren nur so weit äußern: „Unser generell verwendeter Mietvertrag enthält eine Klausel, wonach die vorherige Zustimmung des Vermieters erforderlich ist, sofern der Mieter eine über die (reine) Wohnnutzung hinausgehende Tätigkeit in der angemieteten Wohnung ausüben möchte. Diese Zustimmung erteilen wir, sofern diese Tätigkeit voraussichtlich nicht zu einer Beeinträchtigung der übrigen Mietparteien der betreffenden Hausgemeinschaft führt“, erklärt Geschäftsführer Josef Hartmann. Geräusche könnten eine derartige Störung sein. Doch ihre Nachbarn hätten kein Problem mit den Tageskindern, hätten sie ihr versichert, sagt Aleksandra Regienczuk.

Geht es also ums Prinzip? Aleksandra Regienczuk beteuert, sie habe sich 2017 die Genehmigung vor Beginn ihrer Tätigkeit geben lassen, wenn auch nur mündlich. Das sei juristisch kein Problem, genauso wenig wie eine nachträgliche Zustimmung, sagt ihre Anwältin Carmen Stocker-Preisenberger, die auf die Vertretung von Tagesmüttern spezialisiert ist. Wäre die WBL mit der Kinderbetreuung einverstanden, könnte sie dieser einfach nachträglich zustimmen. Immer mal wieder komme es vor, dass Vermieter an „Amnesie“ leiden und nichts mehr von ihrer mündlichen Genehmigung wissen wollten. Bislang habe man sich aber immer einigen können, wie in jenem Fall, in dem eine Tagesmutter über die Mittagszeit ihre Klingel abstellt, damit abholende Eltern nicht stören. Die Anwältin sieht es deshalb generell kritisch, dass die Betreuung von drei kleinen Kindern als dem Wohnzweck nicht entsprechend gelten kann. Genau das könnten dann auch andere Vermieter als Argument für eine Unterlassung der Tagespflege anbringen.

So wichtig ist Tagespflege in Kleinaitingen

Mit Folgen: „Je städtischer eine Region ist, desto mehr Tagesmütter arbeiten in einer Mietwohnung“, sagt Janet Jahn, Vorsitzende des Vereins Tagesmütter Augsburg-Land. Sie befürchtet, dass bei einem entsprechenden Urteil des Amtsgerichts auch andere Vermieter nun problemlos ihre Genehmigung dieser freiberuflichen Tätigkeit zurückziehen könnten. Wie wichtig Tageseltern sind, zeigt der Fall Kleinaitingen. Dort beschloss der Gemeinderat 2024, Eltern, die eine Tagespflege nutzen, monatlich 50 Euro für die Kosten zu erstatten. Der Hintergrund: In Kleinaitingen gibt es keine Kinderkrippe. Von keinen großen Auswirkungen geht hingegen das Landratsamt Augsburg aus. Dort wird seit dem vergangenen Jahr überprüft, ob eine schriftliche Zustimmung des Vermieters vorliegt. Zudem seien im Landkreis viele Tageseltern im Wohneigentum tätig.