Das ist beim Meitinger Weihnachtsmarkt alles geboten

Der Meitinger Weihnachtsmarkt öffnet am Samstag, 7. Dezember, seine Pforten. Trotz der drei- bis vierjährigen Umbau- und Sanierungsarbeiten am und im Rathaus, findet die vorweihnachtliche Veranstaltung auch in diesem Jahr im Zentrum der Marktgemeinde statt.

Den Weihnachtsmarkt richten wieder örtliche Vereine, Gewerbetreibende, verschiedene Gruppierungen sowie Musikgruppen und Chöre von 10 Uhr bis 20 Uhr aus. Handarbeiten, Accessoires, Geschenkartikel und ein vielseitiges kulinarisches Angebot gehören dazu, ebenso wie ein umfangreiches Programm. An den Buden bieten Vereine und Gruppen aus Meitingen ihre Bastelarbeiten an, für die sie teils viele Stunden aktiv waren.

Was für Kinder in Meitingen geboten ist

Für Kinder liest in der Bücherei Krimhilde die Sagenhafte vor; das Magic Puppet Marionettentheater mit dem Stück „Rumpelstilzchen – was wirklich geschah“ führt von Sebastian Merk auf. Die Notenhüpfer, der Kinderchor des Jugendblasorchesters, singen weihnachtliche Lieder. Eine Kinderbuchlesung findet in der Bücherei Eser statt, die BRK-Gruppe führt mehrfach ein Weihnachtsspiel „Tierisch gute Helfer“ auf.

Frauensingkreis und Männergesangverein singen Lieder zum Advent, das Blasorchester des JBO spielt besinnliche Weihnachtslieder. Wenn der Budenzauber in den Abendstunden von hellem Lichterglanz umrahmt wird und sich dem Ende zuneigt, werden die Herzen der erwartungsvollen Kinder höher schlagen, denn der Besuch von St. Nikolaus und seinem Engelsgefolge steht an. Der Nikolaus wird mit Geschenken aus seinem Jutensack wieder dafür sorgen, dass die Augen noch heller leuchten als die Kerzenlichter auf dem Rathausplatz.

Programmablauf am Meitinger Weihnachtsmarkt 11 Uhr Eröffnung Weihnachtsmarkt durch Bürgermeister Michael Higl und der SGL Jugendkapelle, Krippenausstellung der Meitinger Hobbyfreunde im Foyer des Bürgersaal 11.15 Uhr, 12.45 Uhr, 15 Uhr, 17 Uhr Weihnachtsspiel der BRK- Jugend „Tierisch gute Helfer“ im Bürgersaal 12 Uhr Märchenerzählung für Groß und Klein mit „Krimhilde die Sagenhafte“ in der Bücherei 12 Uhr Weihnachtliche Weisen mit dem Reservistenmusikzug „König – Ludwig“ im Bürgersaal 12.30 Uhr besinnliche Weihnachtslieder mit dem Jugendblasorchester 13.30 Uhr Die Gruppe „Saitenpfiff“ bezaubert im Bürgersaal mit adventlichen Weisen 14 Uhr Auftritt der Freizeitmusikanten des Jugendblasorchesters 14 Uhr, 16 Uhr Aufführung des Magic Puppet Marionettentheater mit Sebastian Merk in der Bücherei 15.30 Uhr Kinderbuchlesung in der Bücherei Eser am Marktplatz 15.45 Uhr Lieder zum Advent mit dem Männergesangsverein Liederkranz und dem Frauensingkreis im Bürgersaal 16.45 Uhr Die „Notenhüpfer“, der Kinderchor des JBO singt Weihnachtslieder 17.15 Uhr Einstimmung auf den Nikolausbesuch mit der SGL Werkskapelle 18 Uhr Besuch vom Nikolaus und einer Bläsergruppe des Jugendblasorchesters auf dem Weihnachtsmarkt 18.30 Uhr Klangvoller Abschluss des Weihnachtsmarktes mit den Erlinger Musikanten