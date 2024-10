So ist das Meitinger Rathaus bei der SGL erreichbar

Seit Montag zieht die Belegschaft des Meitinger Rathauses zur SGL Carbon um. Wie berichtet, wird das Rathaus ab November dieses Jahres bis voraussichtlich Dezember 2027 umfassend energetisch saniert. Währenddessen befinden sich die Meitinger Verwaltung samt Bücherei, Büro der Volkshochschule und die Krabbelstube im ehemaligen Hauptverwaltungsgebäude der SGL in der Werner-von-Siemens-Straße 18a.

Die Nutzung des leer stehenden SGL-Gebäudes bietet laut Pressemitteilung die Möglichkeit, die Sanierungsarbeiten im und am Rathaus möglichst unterbrechungsfrei und damit ohne größere Einschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger sowie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung durchführen zu können. Da das Gebäude keinen Aufzug besitzt, wurde ein barrierefreier Zugang über Rampen geschaffen und alle Ämter mit Publikumsverkehr im Erdgeschoss angesiedelt.

Dort steht auch ein Besprechungsraum zur Verfügung, der für verschiedene Service-/Beratungsangebote wie etwa die monatliche Amtsstunde des Notars in Anspruch genommen werden kann. Außerdem wurde parterre ein behindertengerechtes WC eingebaut.

Im Außenbereich waren einige Veränderungen notwendig: So wurde eine Einfahrt angelegt, damit von der Werner-von-Siemens-Straße auf das Gelände gefahren werden kann. Für Fahrräder und Fahrzeuge von Besuchern und Personal entstanden Abstellmöglichkeiten und Parkplätze. Aus Gründen des Werkschutzes war es notwendig, das Umfeld des „Ausweich-Rathauses“ mit einem Zaun zum übrigen SGL-Gelände abzutrennen.

Aus der Meitinger Bücherei wird ein Bürgerbüro

Im Rathaus in der Schlossstraße beginnen schon ab November die Sanierungsarbeiten. Die energetische Sanierung umfasst unter anderem das Dach, die Heizungsanlage (neu: Wärmepumpe und Photovoltaikanlage) und die gesamte Fassade. Erneuert werden die Leitungen für Heizung, Lüftung und Elektro. Daneben wird in bestimmten Bereichen eine Schadstoffsanierung erforderlich. Äußerlich wird sich das Gebäude nicht wesentlich verändern – mit Ausnahme der Photovoltaikanlagen auf den Dächern in West- und Südrichtung bleibt die bisherige Optik erhalten. Im Inneren ist die wohl größte Veränderung, dass die bisherigen Büchereiräume zum Bürgerbüro umgebaut werden.

Dort sollen zukünftig alle publikumsrelevanten Dienste gesammelt angeboten werden. Überlegungen für einen neuen Bücherei-Standort gibt es bereits, diese sind allerdings noch nicht spruchreif. Nach aktuellen Schätzungen belaufen sich die Kosten der Maßnahmen auf 15 Millionen Euro, wovon sieben Millionen von der Bundesrepublik Deutschland gefördert und vom Freistaat Bayern und der Europäischen Union kofinanziert werden. Im Rahmen des gesamten Projekts wurde auch geprüft, was ein Neubau des Rathauses gekostet hätte. Hier lag die Kostenschätzung bei 22 Millionen Euro. Daher fiel die Entscheidung zugunsten der Sanierung. (AZ)

Kontaktdaten für Notfälle und mehr Der Rathausumzug begann am 21. Oktober. In diesem Zuge wird auch der Server abgeschaltet, weshalb die Verwaltung, die Wohnungsbau GmbH, die Bücherei sowie sämtliche Kindertageseinrichtungen, der Bauhof, das Wasserwerk und die Abwasserbeseitigung bis zum Server-Neustart nicht per E-Mail erreichbar sein werden. Alle Nachrichten an @markt-meitingen.de - Adressen laufen dementsprechend vorübergehend ins Leere. Dies gelte auch für die rund 90 Online-Dienste, die der Markt Meitingen auf seiner Internetseite zur Verfügung stellt. Ebenso ist die telefonische Erreichbarkeit durch den Umzug beeinträchtigt. Die Verwaltung, die Wohnungsbau GmbH und die Bücherei sind telefonisch nicht erreichbar - also die Nummer 08271/8199-0 mit ihren Nebenstellen. Alle anderen Einrichtungen sind davon hingegen nicht betroffen. In Notfällen (z.B. Sterbefall) steht den Bürgerinnen und Bürgern als Notfall-Hotline die Telefonnummer 0171 3811688 zur Verfügung. Es wird jedoch gebeten, die Nummer nur in dringlichen Fällen zu wählen. Die sonstigen Notrufnummern der Gemeinde (Kläranlage, Wasserwerk) sind ebenfalls erreichbar und stehen auf der Homepage und im Bürgerbrief zur Verfügung. Prognosen, wie lange dieser Zustand anhält und die Verwaltung wieder uneingeschränkt erreichbar ist, können aktuell noch nicht aufgestellt, doch spätestens zum 4. November soll der Rathausbetrieb in der Werner-von-Siemens-Straße wieder aufgenommen werden. Auf der Internetseite wie auch über die Social Media Kanäle des Marktes Meitingen wird darüber informiert, wenn die Erreichbarkeit wieder gegeben ist.