Autofahrer lenkt sein Fahrzeug in den Gegenverkehr

Unachtsamkeit war wohl die Ursache für einen auf der Staatsstraße zwischen Welden und Adelsried, so die Polizei aus Zusmarshausen. Dabei fuhr am Mittwoch, gegen 12.30 Uhr, ein 53 Jahre alter Mann mit seinem Kleinlastwagen die Staatsstraße 2032 von Welden kommend in Richtung Adelsried. Kurz nach dem Ortsschild Welden geriet er dann auf die Gegenfahrbahn. Dort streifte er den entgegenkommenden Wagen einer 60 Jahre alten Frau, die nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (jah)

