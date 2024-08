Mann bedroht Mitarbeiterin in Tankstelle mit Messer

Ein 59-Jähriger soll eine Angestellte einer Tankstelle in Welden mit einem Messer bedroht haben. Das berichtet die Polizei. Demnach war der Mann am Donnerstag gegen 10.15 Uhr in der Tankstelle in der Bahnhofstraße und fuchtelte dort vor der Kassierin mit seinem Messer herum. Im Anschluss verließ der 59-Jährige die Tankstelle wieder. Passanten konnten den Mann festhalten. Gegenüber der Polizei erklärte der 59-Jährige, dass der dritte Weltkrieg bevorstehen würde. Er wollte der Frau in der Tankstelle nur klarmachen, wie gefährlich sie leben würde. Die Polizei nahm den offenbar verwirrten Mann vorläufig fest. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Er wird wegen Bedrohung angezeigt. (kinp)

