Warum die Pläne für das Neubaugebiet in Welden jetzt erneut ausliegen

Das Neubaugebiet am Ende der Verenastraße in Welden war jetzt erneut Thema im Gemeinderat. 47 Bauplätze sollen hier entstehen. Das Gremium hat beschlossen, die Pläne erneut auszulegen. „Wir haben bereits zwei Auslegungen hinter uns“, sagte Bürgermeister Stefan Scheider. Weil der Investor bei den geplanten Mehrfamilienhäusern noch Änderungen in der Geschossfläche vorgenommen hat, muss eine dritte Auslegung über die Feiertage vorgenommen werden. Scheider geht, wie er sagte, davon aus, dass kaum noch Stellungnahmen eingehen werden.

