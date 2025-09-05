Icon Menü
Wer schwimmt jeden Tag und selbst bei Regen in der Gersthofer Gerfriedswelle? Wir fragen nach

Gersthofen

Abschied bei Regen: Hartgesottene verabschieden die Badesaison in der Gerfriedswelle

Wer schwimmt jeden Tag und selbst bei Regen in der Gersthofer Gerfriedswelle? Die einen trainieren, die anderen entspannen - und freuen sich über bekannte Gesichter.
Von Daria Dikovytska und Alisia Öztürk
    Lucia Jelisch aus Langweid trainiert während den Schulferien am liebsten Frühmorgens.
    Lucia Jelisch aus Langweid trainiert während den Schulferien am liebsten Frühmorgens. Foto: Alisia Öztürk

    Trotz der dunklen Wolken am Himmel steht Edeltraud Toth aus der Firnhaberau vor dem Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen, bereit zum Schwimmen. „Seit Saisonbeginn komme ich jeden Tag, egal wie das Wetter ist“, sagt die 70-Jährige. Meistens bleibt sie eine Stunde und schwimmt Bahnen rauf und runter: „Es macht mir Spaß und als Rentnerin muss man sich ja auch körperlich ein bisschen bewegen, damit man gesund bleibt.“ Und mit diesem Gedanken ist sie nicht alleine. „Man sieht um diese Uhrzeit immer dieselben Gesichter“, erzählt Toth.

