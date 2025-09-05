Abschied bei Regen: Hartgesottene verabschieden die Badesaison in der Gerfriedswelle

Trotz der dunklen Wolken am Himmel steht Edeltraud Toth aus der Firnhaberau vor dem Freibad Gerfriedswelle in Gersthofen, bereit zum Schwimmen. „Seit Saisonbeginn komme ich jeden Tag, egal wie das Wetter ist“, sagt die 70-Jährige. Meistens bleibt sie eine Stunde und schwimmt Bahnen rauf und runter: „Es macht mir Spaß und als Rentnerin muss man sich ja auch körperlich ein bisschen bewegen, damit man gesund bleibt.“ Und mit diesem Gedanken ist sie nicht alleine. „Man sieht um diese Uhrzeit immer dieselben Gesichter“, erzählt Toth.

Daria Dikovytska

86368 Gersthofen

Badesaison