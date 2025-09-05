60-Jähriger aus Donauwörth stirbt bei Unfall auf der B2

Ein 60-Jähriger ist bei einem Unfall auf der B2 bei Westendorf gestorben. Wie die Polizei berichtet, war er gegen 4 Uhr in der Nacht auf Donnerstag in Richtung Augsburg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Nordendorf und Westendorf kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überschlug sich sein Fahrzeug dabei mehrmals.

B2 nach Unfall in Fahrtrichtung Augsburg gesperrt

Das Opfer, das aus Donauwörth stammt, wurde aus seinem Auto geschleudert, heißt es im Bericht der Gersthofer Polizei. Hierbei erlitt der 60-Jährige so schwere Verletzungen, dass er trotz Reanimationsversuchen noch an der Unfallstelle starb. Dem Vernehmen nach entdeckten Verkehrsteilnehmer den demolierten Pkw und den leblosen Körper, der auf der Straße lag.

Die Fahrbahnen in Richtung Augsburg waren von 4 bis etwa 8 Uhr gesperrt. Neben Polizei, Rettungsdienst und einem Kriseninterventionsteam war auch die Freiwillige Feuerwehr Nordendorf am Unglücksort, leuchtete diesen aus und band ausgelaufene Betriebsstoffe ab. Die Feuerwehr aus Mertingen leitete bis kurz nach 6 Uhr den Verkehr an der Anschlussstelle Nordendorf von der Bundesstraße ab, ehe diese Aufgabe die Straßenmeisterei übernahm. Auf der B2 und auf der Ausweichroute im Bereich Nordendorf/Westendorf kam es im beginnenden Berufsverkehr zu Staus

Ein Gutachter soll nun ein unfallanalytisches Gutachten erstellen, um den genauen Hergang klären. Der Sachschaden wird auf circa 20.000 Euro geschätzt. (kinp)