Betrunkene Autofahrerin fährt gegen Baum - vier Verletzte

Nach einem Unfall an der B2 bei Westendorf sind vier Menschen leicht verletzt. Laut Polizei fuhr eine 39-Jährige in der Nacht auf Sonntag gegen 1 Uhr auf der B2 in Richtung Augsburg. Als sie an der Ausfahrt nach Westendorf von der Bundesstraße abfuhr, kam ihr Wagen von der Fahrbahn ab und krachte gegen einen Baum.

Autofahrerin hatte 1,65 Promille

Durch den Aufprall verletzten sich sowohl die Fahrerin als auch die drei anderen Insassen leicht, heißt es im Bericht der Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Streife der Polizei fest, dass die Fahrerin stark alkoholisiert war. Dem Bericht der Beamten zufolge hatte sie 1,65 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 25.000 Euro. (kinp)