Hier werden im Landkreis Augsburg Lebensmittel gerettet

Knapp 33.000 Tonnen Bioabfälle kamen im vergangenen Jahr im Landkreis Augsburg zusammen – darunter auch viel Essbares. Laut dem Statistischen Bundesamt wirft jeder Deutsche pro Jahr 76 Kilo an Lebensmitteln in den Müll. Diese Verschwendung zu vermeiden, darum geht es bei den sogenannten Fairteilern im Augsburger Land. Dorthin wird gut erhaltenes Essen kostenlos verteilt, was sonst im Müll landen würde. Zwei Betreiberinnen erzählen, wie das funktioniert. Neben den Fairteilern gibt es außerdem noch weitere Angebote.

