Baustelle: Zug aus Augsburg hält an drei Tagen nicht überall

Nach Mitteilung der Arverio entfällt an drei Tagen ein Zug zwischen Gessertshausen und Dinkelscherben. Betroffen ist die Augsburg - Ulm in der Zeit vom 30. Juni bis zum 2. Juli. Betroffen ist jeweils der Zug mit der Abfahrt in Augsburg um 20.49 Uhr. Grund sind Bauarbeiten der DB InfraGo. Als Alternative werden frühere oder spätere Verbindungen empfohlen. Bei Zügen Richtung Ulm entfällt zwischen 4. Juni und 14. Juli der Halt in Nersingen. (AZ)

