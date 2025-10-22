Züge zwischen Donauwörth und Augsburg fallen aus

Aufgrund einer Baustelle fallen verschiedene Züge zwischen Augsburg und Donauwörth aus. Betroffen in der Zeit zwischen Samstag, 8., und Sonntag, 9. November, sind die Haltestellen Langweid, Herbertshofen, Meitingen, Westendorf und Nordendorf sowie Mertingen, Bäumenheim und Donauwörth. Dort hält der Zug, der am 8. und 9. November um 5.44 Uhr in Augsburg startet, nicht. Es wird stattdessen einen Schienenersatzverkehr angeboten, der um 6.04 Uhr in Gablingen losfährt, alle Orte abfährt und um 7.06 Uhr in Donauwörth ankommt. Gleiches gilt für den Zug ab 6.53 Uhr ab Augsburg. Der Bus fährt dann ab 7.16 Uhr in Gablingen ab.

Schienenersatzverkehr zwischen Gablingen und Donauwörth

Der Zug an beiden Tagen ab 6.31 Uhr in Augsburg (von München kommend), lässt alle erwähnten Haltestellen aus und fährt ab Donauwörth um 6.59 Uhr weiter nach Marktbreit. Am Sonntag, 9. November, wird der Zug aus München, der um 7.57 Uhr am Augsburger Hauptbahnhof hält, um 8.19 Uhr ab Gablingen von einem Schienenersatzverkehr abgelöst, der um 9.21 Uhr in Donauwörth ankommt.

Betroffen sind auch Nordendorf und Langweid

Die angesprochenen Haltestellen entfallen auch bei dem Zug, der um 8.28 Uhr am Samstag, 8. November, von Augsburg aus Richtung Donauwörth startet. Der Zug fährt erst wieder ab Donauwörth um 8.59 Uhr weiter nach Marktbreit. (AZ)