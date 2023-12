Bahnausbau: Zusmarshausen favorisiert Variante mit Tiefbahnhof

Plus Die Marktgemeinde hat Gutachter und Rechtsanwälte mit dem Bahnausbau Ulm-Augsburg beschäftigt. Jetzt liegt das Ergebnis vor.

Keine andere Gemeinde hat sich so ausführlich mit den Plänen für die neue ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg beschäftigt wie Zusmarshausen. Wochenlang haben Gutachter und Rechtsanwälte hier über Unmengen von Papier gesessen, um eine Stellungnahme für das Raumordnungsverfahren abzugeben. Jetzt haben sie ihre Ergebnisse vorgelegt. In Zusmarshausen ist die Entscheidung damit gefallen. Auch wenn sie nicht allen leicht fiel.

Gutachter Wulf Hahn von Regioconsult und Rechtsanwalt Benno Ziegler von der Kanzlei Schönfelder-Ziegler kamen zu dem Ergebnis, dass keine der vom Projektteam der Bahn vorgeschlagenen Trassenvarianten für die neue ICE-Strecke zwischen Ulm und Augsburg raumverträglich sei. Am wenigsten würden Mensch und Natur, Landschaft und viele weitere Schutzgüter im Bereich von Zusmarshausen noch beeinträchtigt werden, wenn die orange Variante mit Tiefbahnhof gebaut werden würde.