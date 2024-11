Diese Hausarztpraxen rund um Zusmarshausen nehmen noch Patienten auf

Wie dieser Tage bekannt wurde, wird Ende des Jahres die Praxis von Dr. Schmid in Zusmarshausen geschlossen. Der Hausarzt beendet seine Tätigkeit in der Praxis beim ehemaligen Krankenhaus in Zusmarshausen aus Altersgründen. Die Sorgen der Patientinnen und Patienten über deren zukünftige Behandlungsmöglichkeiten sind mitunter groß. Wo sollen sie nun hingehen, wenn sie krank sind? Doch es gibt noch Hausarztpraxen in der Umgebung, die neue Patienten aufnehmen.

