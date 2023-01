"Endlich wieder Schnee" – der Winter kehrt ins Augsburger Land zurück

Der Landkreis Augsburg ist wieder in eine weiße Schneedecke eingehüllt. Wir haben uns in Zusmarshausen umgehört, wie der Wintereinbruch so ankommt.

"Winter, Winter, der weiß nicht, was er will" – so könnte man das altbekannte Gedicht zurzeit umdichten. Viele Winterfreunde hatten sich schon gedanklich vom Schnee verabschiedet. Doch so schnell kann es gehen, ein Wochenende reicht, und alles ist wieder weiß. Wir haben uns in Zusmarshausen umgehört, wie das ankommt.

Mehrere Jahre haben sie keinen Schnee mehr gesehen

Für Christine und Maximilian Gabriel ist der Schnee etwas Besonderes. "Wir haben uns richtig gefreut, als es geschneit hat", sagt Christine. Die beiden in Portugal und sind nur für ein paar Wochen hier, um ihre Familie im Zusmarshauser Ortsteil Wörleschwang zu besuchen. "Wir haben seit Jahren keinen Schnee mehr gesehen", sagt Maximilian mit einem breiten Lächeln im Gesicht. Sie wollen die letzte Woche, in der sie noch hier sind, auf jeden Fall genießen und eventuell auch noch schlittenfahren gehen.

Franziska Hatlapatka aus der Zusmarshauser Nachbargemeinde Landensberg hat nicht ganz so viel Freude für den Schnee übrig. "An Weihnachten wäre es schön gewesen", sagt die junge Mutter. Sie findet den Schnee zwar schön aber bräuchte ihn nicht so lange: "Gerne im Dezember und dann noch zwei Wochen im Januar." Normalerweise fährt Sie auch gerne Ski, aber "mit dem Kleinen geht das zurzeit nicht", sagt sie lächelnd und zeigt in den Kinderwagen. Auch für eine Schlittenfahrt ist er leider noch zu klein. Eine ältere Dame, die gerade mit ihrem Hund unterwegs ist, sagt, dass sie den Schnee für sich nicht bräuchte. Fügt jedoch hinzu: "Wir haben nun mal die vier Jahreszeiten und das ist auch gut so." Der Schnee gehöre zum Winter, und sie sei froh, dass es noch schneit.

Franziska Hatlapatka, 31, aus der Zusmarshauser Nachbar-Gemeinde Landensberg findet den Schnee zwar schön, bräuchte ihn im Moment jedoch nicht unbedingt. Foto: Melanie Langenwalter

Am Ende überwiegt die Freude über das Winterwetter im Kreis Augsburg

Auch Heike Köbrich aus dem Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach freut sich über den Schnee. "Es ist schön, dass es noch mal geschneit hat, man hat ja auch nicht mehr damit gerechnet." Eine Schlittenfahrt war auch schon am Wochenende geplant, doch die scheiterte dann. "Meinem Mann ging es leider nicht so gut", sagt Köbrich, daher blieben sie zu Hause. Ganz auf den Schnee haben sie aber deswegen nicht verzichtet. Stattdessen wurden jede Menge Schneebälle geformt.

Heike Köbrich, 36, aus dem Zusmarshauser Ortsteil Gabelbach mit ihren beiden Töchtern Pia, zwei, und Ronja, zwei. Foto: Melanie Langenwalter

Lesen Sie dazu auch