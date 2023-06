Zusmarshausen

vor 17 Min.

Kommt zur Zusmarshauser Grund- und Mittelschule auch ein Hort?

Kommt die Zusmarshauser Nachmittagsbetreuung statt zur Hospitalstiftung zur Grund- und Mittelschule? Ein neues Gutachten sieht in diesem Standort große Vorteile.

Plus Für die Nachmittagsbetreuung der Grundschulkinder in Zusmarshausen kommt ab 2026 auch das Gelände der Grund- und Mittelschule infrage. Das soll Vorteile bringen.

Von Ruth Seyboth-Kurth Artikel anhören Shape

Das hat eine Machbarkeitsstudie eines beauftragten Architekturbüros ergeben, die auf der letzten Gemeinderatssitzung vorgestellt wurde. Im Bereich der alten Laufbahn könnte ein neues Gebäude entstehen. Synergien mit der Schule und anderen Anbietern sind möglich. Präferiert wird von allen Seiten ein Hortmodell. Davon erwarten sich die Gemeinderäte einige positive Auswirkungen.

Grundlage aller Überlegungen war die Prognose der Jugendhilfeplanung des Landkreises. Diese hatte schon vor einem Jahr einen Betreuungsbedarf ab 2026 für 150 Kinder in Zusmarshausen errechnet. Sechs Gruppenräume müssten für die Kinder frei gemacht werden, berichtete Sachgebietsleiter Walter Stöckle, was im Bestand laut Schulleitung nicht möglich sei. Viele Räume der Schule würden auch nachmittags für den Unterricht gebraucht. Trotzdem werde die Schule das Modell einer kooperativen Ganztagsbetreuung prüfen. Da die Zeit drängt, wolle sich die Gemeinde aber schon bald für eine Betreuungsform entscheiden und die Standortfrage bald klären, so Stöckle weiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen