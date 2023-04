Zusmarshausen

Schlamm und zu wenig Forellen: Wie Zusmarshausen die Roth retten will

Plus Das Flüsschen zum Rothsee ist in einem schlechten Zustand. Das will die Marktgemeinde jetzt ändern. Noch in diesem Jahr könnten die Bagger anrollen.

Begradigt, verschlammt und zu wenig Forellen. "Es schaut nicht so gut aus an der Roth", fasste Thomas Lechner jetzt im Marktrat in Zusmarshausen zusammen. Der Experte vom Büro IBF Umwelt machte das unter anderem daran fest, dass es nicht genug Forellen in dem Flüsschen gebe, obwohl es ursprünglich ein Forellengewässer gewesen sei. Zusmarshausen will die Situation östlich des Rothsees jetzt deutlich verbessern. Doch was bringt das? Bei den Zusmarshauser Plänen geht es schließlich allein um die letzten 800 Meter bis zum Rothsee. Der Fluss ist aber 13 Kilometer lang.

Allerdings ist die Marktgemeinde dafür verantwortlich, dass die Roth als Gewässer dritter Ordnung in einem guten Zustand ist. Die europäische Wasserrahmenrichtlinie sieht das für alle kleinen Bäche und Flüsse bis 2027 vor. Ein ambitioniertes Ziel, wie auch Thomas Lechner einräumte, doch die Wahrheit ist: Der Zustand der Roth wird derzeit mit "schlecht" bewertet. Und die Marktgemeinde muss dafür am Ende geradestehen. Handlungsbedarf besteht aber auch in anderen Gemeinden.

