Zusmarshausen entscheidet sich gegen einen „World Cleanup Day“

Alte Schuhe, Fliesenreste und jede Menge Verpackungsmüll: Unglaublich, was die freiwilligen Helfer der Rama-Dama-Aktion der Bürgerliste Zusmarshausen (BLZus) im März am Radweg zwischen der A8 und dem Ortseingang von Wörleschwang eingesammelt haben. Fast einen ganzen Auto-Anhänger konnten sie damit füllen. Grund genug für die Bürgerliste, einen Schritt weiterzugehen. Statt vieler kleinerer Müll-Sammel-Aktionen wollte die BLZus einen „World Cleanup Day“ in Zusmarshausen etablieren. Doch daraus wird nun nichts.

Katja Röderer Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Zusmarshausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bürgerliste Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis