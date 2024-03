Freiwillige räumen wieder in und um Zusmarshausen auf

Die Bürgerliste Zusmarshausen hat in und um die Marktgemeinde Müll gesammelt. Ein Neumünsterer gab als Dankeschön dafür Butterbrezen aus.

Die Bürgerliste Zusmarshausen hat kürzlich entlang des Radwegs von der Autobahnabfahrt A8 bis zum Ortseingang von Wörleschwang und von der Zusambrücke bis zum Ortsschild Unterschöneberg – parallel zur Staatsstraße 2027 – Müll gesammelt. Dabei wurden unter anderem alte Schuhen, Fliesenreste, Pfandflaschen und Einwegverpackungen gefunden. Genug, für einen fast vollen PKW-Anhänger, und das lediglich in einem kleinen Ausschnitt des Gemeindegebiets. Als Danke spendete ein Bürger aus Neumünster Butterbrezen. Die Bürgerliste will die Aktion 2025 wiederholen. Hofft aber einerseits auf weniger Müll und andererseits um weitere freiwillige Müllsammler. Ein besonderer Aufruf gilt laut Pressemitteilung für den „World Cleanup Day“ am 20. September dieses Jahres. Eine mögliche Initiative, geleitet vom Landratsamt und den Kommunen, zielt darauf ab, Schulen und Vereine für eine zentrale Säuberungsaktion von Wald und Flur zu mobilisieren. Unter dem Motto „Zus räumt mit auf!“ würde ein starkes Zeichen für den Umweltschutz gesetzt werden. (AZ)