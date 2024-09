Zwei neue Windräder an der A8

Acht Windräder drehen sich an der A8 zwischen Zusmarshausen und Jettingen-Scheppach. Zwei Weitere sollen jetzt noch dazukommen. Sie werden etwa 50 Meter höher sein als die Bestehenden und sind auf der anderen Seite der Autobahn geplant. Das hat Matthias Neubauer von der Firma Vento Ludens jetzt im Marktrat in Zusmarshausen berichtet. Ende des Jahres soll das Genehmigungsverfahren beim Landratsamt in Günzburg beginnen.

