Vento Ludens betreibt jetzt einen Windpark am Nordpol

Das Unternehmen Vento Ludens mit Sitz in Jettingen-Scheppach ist weit über die Region hinaus aktiv – seit Kurzem auch am Nordpol. Über ein besonderes Projekt.

Seit 1996 wurden zahlreiche Projekte in Deutschland, Schottland, England und nunmehr in Norwegen auf der Grundlage von Wasser, Wind und Sonne umgesetzt. Die Vento Ludens eigenen Projekte decken rechnerisch mehr als den jährlichen Strombedarf der Stadt Augsburg ab. Ende 2022 hat das Unternehmen einen besonderen Windpark fertiggestellt: In Nord-Norwegen auf der Insel Sørøya entstanden in einer Entfernung von nur 130 Kilometern zum Nordkap sechs Windenergieanlagen.

Bauzeit des Windparks immer wieder eingeschränkt durch Rentierwanderungen

„Trotz eingeschränkter Bauzeit-Fenster durch Rentierwanderungen und eine von September bis Mai andauernde Winterperiode, eingeschränkter Infrastruktur und den Herausforderungen durch die Corona-Pandemie produzieren wir seit Weihnachten 2022 zuverlässig Strom und profitieren dabei von den außerordentlich hohen Windgeschwindigkeiten nahe dem Polarkreis“, sagt Joachim Finkel, Geschäftsführer der Vento Ludens.

Gegenwärtig sind viele weitere Projekte in der Planung und Umsetzung. Da in Süddeutschland tendenziell immer noch mehr Solar- statt Wind-Projekte genehmigt werden, besitzt das Unternehmen auch in diesem Bereich eine große Expertise. Derzeit starten zwei Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen mit insgesamt 30 Megawatt in Bayern und Baden-Württemberg und ein Windpark mit 8,4 MW in Nordrhein-Westfalen in die Bauphase.

Mehrwert für Natur und Mensch

„Wir beschäftigen uns intensiv mit der Frage, wie Landwirtschaft und die Gewinnung von Nahrungsmitteln noch besser mit der Stromerzeugung aus regenerativen Quellen verbunden werden kann“, sagt Joachim Finkel. „In den meisten unserer PV-Freiflächenanlagen werden Schafe für die Pflege und den Erhalt des ökologischen Systems eingesetzt. Nach Jahrzehnten, in denen in der modernen, immer mehr industriell geprägten, Landwirtschaft die Kulturpflanze zum Tier gebracht wurde, gehen wir einen Schritt zurück und bringen durch die Beweidung der Flächen das Tier wieder zur Kulturpflanze, so wie es früher gemacht wurde“. Durch diese komplementäre Nutzung wird zwar der Feldertrag gegenüber einer klassischen landwirtschaftlichen Nutzung reduziert, jedoch stiftet die Summe aus landwirtschaftlicher und energetischer Produktion einen Mehrwert für Natur und Mensch.

Seit der Gründung von Vento Ludens im Jahr 1996 entstanden bereits viele Projekte, von denen die Mehrzahl immer noch zum Portfolio der Firma gehören und auch betrieben werden. Demzufolge wird derzeit auch die technische Betriebsführung aufgebaut. Dieser Bereich, der für den reibungslosen Betrieb der Anlagen sorgt, führt zum Beispiel Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen durch. Bis Mitte 2024 zieht Vento Ludens in ihr neues Firmengebäude in der Ortsmitte in Jettingen-Scheppach. (AZ)