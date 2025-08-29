Jetzt gibt es zwei Tedi im Stadtberger Markt - So reagieren die Kundinnen und Kunden

Dort, wo sich bislang das Dekorationshauses Depot befand, verkauft seit ein neuer Mieter im Stadtberger Markt: Der nach eigenen Angaben größte Non-Food-Discounter Europas Tedi. Die neue Filiale mit rund 300 Quadratmeter unterstreiche den Wachstumskurs des Unternehmens, teilt das Unternehmen mit. Obwohl es nur wenige Meter weiter bereits ein Geschäft der Kette gibt, soll dieses erhalten bleiben. Doch was sagen die Stadtberger zum zweiten Tedi? Unsere Redaktion war bei der Neueröffnung dabei und hat Kundinnen und Kunden nach ihrer Meinung gefragt.

Ich finde es sehr gut, dass es noch einen zweiten Tedi gibt Manuela Mock

Manuela Mock aus Diedorf sagt: „Ich finde es sehr gut, dass es noch einen zweiten Tedi gibt. Vor allem weil der neue Laden viel größer ist.“ Außerdem sei der andere Tedi unordentlich und gefüllt mit Gerümpel gewesen. Die Diedorferin hofft, dass der neue Tedi sauber bleibt. Ob das alte Geschäft der Kette trotzdem lukrativ ist, das sieht sie skeptisch: „Man sieht es ja beim DM-Drogerie Markt, der ein paar Straßen weiter einen größeren, zweiten Laden aufgemacht hat. Der alte Laden ist nicht mehr so gut besucht.“

Der alte Laden war total unaufgeräumt. Julia Scherer

Auch Julia Scherer aus Fischach freut sich über die Neueröffnung: „Der alte Laden war total unaufgeräumt. Da war man von anderen Tedis schon Besseres gewöhnt.“ Sie erhofft sich von dem neuen Tedi, dass dieser auch „so schön sortiert und süß gestaltet“ ist. Auch eine ihrer zwei Töchter greift bereits nach dem Einkaufskorb, denn die beiden Kleinen können es kaum erwarten, den neuen Laden zu betreten.

Ich denke ich würde auch eher hier in den Neuen statt in den Alten gehen. Nesrin Pressl aus Langweid

Nesrin Pressl aus Langweid und Zhiara Schuster aus Steppach arbeiten in der Nähe und sind deshalb auch zur Neueröffnung gekommen. Sie sind überrascht, dass der alte Tedi trotz des neuen Ladens bleiben soll. Dass sich der Alte eventuell noch lohnen könne, vergleichen auch sie mit dem dm-drogerie markt. „Den hat man einfach offen gelassen. Scheint ja zu funktionieren.“ Trotzdem sagt Nesrin Pressl aus Langweid: „Also ich denke ich würde auch eher hier in den Neuen statt in den Alten gehen.“ Ihre Kollegin stimmt ihr da zu: „Dieser Tedi ist echt super schön.“

Eigentlich braucht es keine zwei Tedis Monika Köhler aus Augsburg.

Monika Köhler aus Augsburg sieht die Eröffnung eines zweiten Tedis in solch unmittelbarer Nähe kritischer: „Eigentlich braucht es keine zwei Tedis.“ Der Neue sei zwar größer und schöner, allerdings wäre das bei einer solchen Neueröffnung auch erwartbar. Zudem bedauert sie, dass der vorherige Mieter ausgezogen sei: „Schade ist es schon, dass es den Depot hier nicht mehr gibt.“

Man kann nie genug Tedis haben. Armend Krasniqi

„Bleibt der alte Tedi dann wirklich geöffnet?“, fragt Armend Krasniqi aus Stadtbergen. Er hat nicht damit gerechnet, dass dieser trotz der Neueröffnung offenbleibt. Die Meinung des Stadtbergers ist gespalten. Auf der einen Seite findet er: „Das es noch einen zweiten gibt, das muss jetzt nicht umbedingt sein“. Und doch gefällt ihm und seiner Frau der neue Tedi sehr gut: „Er ist sehr schön geordnet und bleibt hoffentlich lange so sauber. Ich bin sehr zufrieden.“ Obwohl das schon der dritte Tedi in Stadtbergen sei, sagt er schmunzelnd: Man kann nie genug Tedis haben.“