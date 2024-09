Baumallianz beklagt mindestens 2000 fehlende Bäume in Augsburg

Die Augsburger Baumallianz fordert deutlich mehr Engagement der Stadt in Sachen Begrünung. Bei einer Zwischenbilanz zur Nachpflanzinitiative verwiesen die Naturschützer auf mindestens 2000 fehlende Bäume im Augsburger Stadtgebiet. Wie berichtet, hatte die Baumallianz im Frühjahr Bürger dazu aufgerufen, Baumstümpfe (später auch Baumlücken) auf öffentlichen Flächen an den Verein zu übermitteln. Die Stümpfe wurden schließlich mit Aktionsschildern und einem QR-Code versehen und fehlende Bäume in einem sogenannten Baumstumpfmelder auf einer interaktiven Karte zusammengetragen. Mit der Aktion wollen die Naturschützer Druck auf Umweltreferent Reiner Erben (Grüne) ausüben, betonen aber auch, zur Zusammenarbeit zur Verfügung zu stehen.

