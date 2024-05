Augsburg

vor 17 Min.

Trotz positiver Bilanz: Naturschützer kritisieren Stadt für Baumfällungen

Mit Aktionsschildern wie in der Frölichstraße (links) will die Baumallianz Druck machen. In der Siebentischstraße (rechts) wurden zuletzt 30 Bäume gepflanzt.

Plus Im vergangenen Jahr wurden in Augsburg mehr Bäume gepflanzt als gefällt. Das reiche nicht, sagt die Baumallianz und kritisiert Umweltreferent Reiner Erben scharf.

Von Jonas Klimm

Ein kleines rotes Schild ziert den Baumstumpf in der Frölichstraße auf Höhe der Polizeiinspektion Mitte. Darauf zu sehen ist ein Baum mit erschrockenem Gesicht, daneben in großen Lettern "Warum" und ein QR-Code. Was wie ein Scherz erscheinen mag, ist eine ernst gemeinte Kritik der Augsburger Baumallianz. Sie fordert mehr Nachpflanzungen in Augsburg. Über den QR-Code gibt es Informationen zur Aktion und die Möglichkeit, eine Mail an den verantwortlichen Umweltreferenten Reiner Erben (Grüne) zu schreiben, erklärt Susanne Altmann, Vorsitzende der Augsburger Baumallianz. "Wir wollen Herrn Erben ins Tun bringen." Dieser kritisierte im Umweltausschuss die Aktion der Baumallianz und beklagte falsche Unterstellungen. Denn seine Bilanz in Sachen Bäume fällt positiv aus.

Wie viele Aktionsschilder Augsburger Baumstümpfe schmücken, ist unklar. Auf Anfrage unserer Redaktion teilt Christian Ohlenroth von der Baumallianz mit, dass man aktuell "keine konkreten Angaben zu Zahlen für unsere Nachpflanz-Initiative" machen werde. Es dürften aber mehrere Hundert sein. Bürgerinnen und Bürger können die Schilder kostenlos bestellen und in Baumstümpfe schlagen. Die Daten sollen anschließend in einem "Baumstumpfmelder" zusammengetragen werden, damit jeder die Standorte einsehen könne, so Ohlenroth.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen