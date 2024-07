38-Jährige aus Augsburg wird vermisst

Seit Dienstag wird die 38-jährige Yuliia Brendel aus Augsburg vermisst. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Yuliia Brendel aus Augsburg wird vermisst. Foto: Polizei

Yuliia Brendel wurde zuletzt in der Nacht auf Mittwoch in Göggingen gesehen, heißt es. Angehörige meldeten die Frau als vermisst. Yuliia Brendel wird wie folgt beschrieben: 1,70 Meter, 60 Kilogramm, schlank, mittelblonde, schulterlange Haare; osteuropäisches/slawisches Erscheinungsbild, spricht Deutsch mit Akzent, besonderes Merkmal: Muttermal am Hals, zur Bekleidung ist nichts bekannt. Hinweise an die Polizei.