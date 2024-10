Jahrestag 7. Oktober: Stadt hisst Israel-Flagge auf dem Rathausplatz

Die massive Terrorattacke der Hamas auf Israel jährt sich an diesem Montag, 7. Oktober. Die Stadt Augsburg hat deshalb in Abstimmung mit dem Ältestenrat des Stadtrats entschieden, eine Israel-Flagge auf dem Rathausplatz zu hissen. „Wir stehen nach wie vor unverbrüchlich an der Seite Israels“, kommentierte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) die Entscheidung. Die Flagge wurde am Morgen aufgezogen und wird am Abend wieder eingeholt.

Wie die Stadt mitteilt, sind Ordnungsdienst und Polizei informiert. Kurz nach dem Angriff am 7. Oktober 2023 hatte die Stadt als Geste der Solidarität ebenfalls eine Israel-Flagge auf dem Rathausplatz gehisst. Am 13. Oktober kletterte ein damals 18-Jähriger den Masten hoch, riss die Flagge herunter und versuchte sie anschließend anzuzünden.

Zwei Veranstaltungen in der Augsburger Innenstadt

Am Jahrestag wird es in der Innenstadt zwei Demonstrationen geben. Am Königsplatz findet ab 16 Uhr eine Mahnwache der Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. (DIG), an der auch die Israelitische Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg beteiligt ist, unter dem Motto „Bring them home now!“ statt. Um 17 Uhr beginnt am Moritzplatz eine pro-palästinensische Mahnwache.