Jahrestag 7. Oktober: Stadt hisst Israel-Flagge auf dem Rathausplatz

Anlässlich des ersten Jahrestags der massiven Terrorattacke der Hamas auf Israel hisst die Stadt Augsburg am kommenden Montag, 7. Oktober, eine Israel-Flagge auf dem Rathausplatz. „Wir stehen nach wie vor unverbrüchlich an der Seite Israels“, kommentierte Oberbürgermeisterin Eva Weber (CSU) die Entscheidung, die auch in Abstimmung mit dem Ältestenrat des Stadtrats getroffen worden sei. Die Flagge werde am Morgen aufgezogen und am Abend wieder eingeholt.

Wie es in der Mitteilung der Stadt heißt, sind Ordnungsdienst und Polizei informiert – Sicherheitsmaßnahmen, die eine Vorgeschichte haben. Kurz nach dem Angriff am 7. Oktober 2023 hatte die Stadt als Geste der Solidarität ebenfalls eine Israel-Flagge auf dem Rathausplatz gehisst. Am 13. Oktober kletterte ein damals 18-Jähriger den Masten hoch, riss die Flagge herunter und versuchte sie anschließend anzuzünden. Eine Passantin griff ein und verhinderte dies, Videoaufnahmen zeigten den Vorfall. Neben dem „Kletterer“ wurde im Frühjahr auch der Mann verurteilt, der die Szene gefilmt hatte. Unter anderem wegen des Vorfalls beschloss die Stadt, die Israel-Fahne abzuhängen und durch Flaggen mit allgemeineren Botschaften zu ersetzen.

Demo auf dem Königsplatz fordert Freilassung der Hamas-Geiseln

Nicht nur das Hissen der Flagge soll in der kommenden Woche an den Angriff erinnern. Nach Auskunft der Stadt hat die Deutsch-Israelische Gesellschaft e.V. (DIG) ein Wochenprogramm unter dem Motto „Ein Jahr 7. Oktober“ vorbereitet. Unter anderem gebe es einen Workshop für Lehrkräfte. Am Montag soll zudem von 16 bis 18 Uhr eine Mahnwache auf dem Königsplatz stattfinden. Zentrale Forderung der Veranstaltung unter dem Motto „Bring them home now!“, an der auch die Israelitische Kultusgemeinde Schwaben-Augsburg beteiligt ist, ist die Freilassung der Geiseln. Unterdessen finalisiert die Stadtverwaltung derzeit nach eigenen Angaben den Aktionsplan Antisemitismus. Er soll Maßnahmen und Projekte zur Prävention und Bekämpfung von Antisemitismus in Augsburg aufbereiten.