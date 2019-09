20.09.2019

Auf dem früheren NCR-Areal soll ein Bürozentrum entstehen

Wo bis vor drei Jahren das markante NCR-Hochhaus in Kriegshaber stand, sollen sich jetzt Unternehmen ansiedeln. Baubeginn des Projektes soll 2020 sein.

Von Stefan Krog

Drei Jahre nach dem Rückbau des NCR-Bürogebäudes in Kriegshaber gibt es nun Pläne für die Zukunft des Areals. Voraussichtlich ab dem kommenden Frühjahr soll in dem Bereich zwischen B17 und dem Gewerbegebiet am Kobelweg (Kobelcenter Süd) ein Bürokomplex aus mehreren Gebäuden entstehen.

Die Nähe zur Uniklinik soll Firmen anlocken

NCR hatte seinen Firmensitz 2015 vom langjährigen Standort in Kriegshaber in die frühere Weltbild-Zentrale nach Lechhausen verlagert. Der Sanierungsaufwand fürs Hochhaus unter anderem im Hinblick auf den Brandschutz wäre zu hoch gewesen, hieß es damals vom Immobilieneigentümer, der Augsburger Gewerbehof GmbH. Sie betreibt auch die Vermietung der ehemaligen NCR-Fabrikgebäude, in denen Büros und Gewerbe untergebracht sind.

Bis 2016 stand das NCR-Hochhaus auf dem Gelände. Bild: Silvio Wyszengrad

Momentan gibt es im Gewerbehof 33.000 Quadratmeter Mietfläche, die an etwa 120 Mieter vergeben sind. Als Neubau soll zunächst ein 5500 Quadratmeter großes Büro- und Konferenzzentrum dazukommen. Geplant ist die Aufstockung eines Bestandsgebäudes mit einem um 90 Grad gedrehten Aufbau als Blickfang. In einem zweiten Schritt kommen 20.000 Quadratmeter weitere Mietfläche in zusätzlich neu geplanten Gebäuden dazu.

Auf dem Mitarbeiterparkplatz werden Wohnungen und Häuser errichtet

Das Areal, so die für die Vermietung zuständige Peter Wagner Immobilien AG, sei auch für technologieaffine Forschungs- und Dienstleistungsunternehmen interessant, die sich in der Nähe der Uniklinik und des entstehenden Medizincampus ansiedeln wollen. Auch auf der anderen Seite der Ostseite der B17 werden aktuell ehemalige von NCR genutzte Flächen überplant. Auf dem ehemaligen Mitarbeiterparkplatz will die Firma Baustolz Geschosswohnungen sowie Reihenhäuser errichten.

