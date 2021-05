Augsburg ist jetzt eine Modellkommune im Kampf gegen Extremismus

Stark aufgestellt ist Augsburg, was die Bekämpfung extremer Tendenzen in der Gesellschaft betrifft. Das Inneresministerium kürte die Stadt zur "Modellstadt für Deradikalisierung".

Neben Berlin, Bamberg, Heidelberg, Essen und Wolfsburg ist Augsburg eine von sechs Städten, die vom Bund zu "Modellkommunen Dekriminalisierung" auserkoren wurden. Städtische Projekte in diesem Bereich werden 2021 mit rund 90.000 Euro gefördert. Dabei sollen in erster Linie personelle Ressourcen unterstützt werden. Augsburg habe bereits Erfahrungen gesammelt, vor allem im Bereich des religiös begründeten Extremismus, sagt Peter Anhalt vom Berliner Büro für Radikalisierungsprävention. Das Wesentliche sei, zu verhindern, dass Menschen in extremistischen Denkmustern verhaftet bleiben oder sich ihre Muster in diese Richtung bewegen. So sammelte Augsburg phänomenübergreifende Präventionserfahrung, von der auch andere Kommunen profitieren können, heißt es.

Radikalisierungsprozesse können in jeder Altersgruppe auftreten, daher schränkt auch das Projekt seine Zielgruppe hinsichtlich des Alters nicht ein. Beobachter können sich über ein Beratungstelefon an Fachleute wenden, um bedenkliche Signale mitzuteilen und sie von ihnen bewerten zu lassen. So könnten sich beispielsweise Eltern, Verwandte oder Freunde an die Experten wenden, um mitzuteilen, worin sich eine gewisse Verhaltensänderung manifestiert. Und es müssen durchaus nicht immer nur die Älteren sein, die sich Sorgen um Jüngere machen. Das alles funktioniere, wenn vielleicht auch seltener, in der Alterspyramide in die umgekehrte Richtung.

Kampf gegen Extremismus: Der Verein "Die Brücke" ist ein Bestandteil

Ein breites Netzwerk aus zivilgesellschaftlichen Akteurinnen und Akteuren schaffe in Augsburg Vertrauen: Dazu gehören beispielsweise der Verein "Die Brücke", Fachdienststellen der Kommunalverwaltung wie das Amt für Kinder, Jugend und Familie, oder Sicherheitsbehörden wie das Polizeipräsidium Schwaben Nord sowie Landesbehörden und Institutionen wie die Bayerische Initiative gegen Extremismus (BIGE) oder die Landeskoordinierungsstelle Bayern gegen Rechtsextremismus (LKS).

Laut Ordnungsreferent Frank Pintsch geht es darum, "den gesellschaftlichen Frieden in unserer Stadt zu stärken". Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger vertraue auf den Rechtsstaat und die demokratischen Institutionen. Es sei aber notwendig, "für unsere Verfassung immer wieder einzutreten und sie zu bewahren". Pintsch betrachtet aktuelle Polarisierungsprozesse und extremistische Entwicklungen mit Sorge. Daher sehe er einen großen Bedarf für "Moderation" beziehungsweise deren Umsetzung im gleichnamigen Projekt. So setzten die Modellkommunen auf die Schaffung von Präventionsstrukturen und auf eine professionelle Anlaufstelle für Deradikalisierung - in Augsburg und den anderen Städten.

Projekt in Augsburg setzt auf Austausch von Staat und Gesellschaft

Während der einjährigen Projektlaufzeit soll ein Leitfaden zur Kooperation zwischen staatlichen Stellen und einer zivilgesellschaftlich getragenen Beratungsstruktur geschaffen werden. Das Ziel sei, rechtsstaatliche Maßnahmen mit pädagogischer Intervention zu verschränken. Das funktioniere aber nur mit verlässlichen Partnern. Daher werde man zur Bayerischen Informationsstelle gegen Extremismus (BIGE) ebenso eine Schnittstelle schaffen wie zur Landeskoordinierungsstelle "Bayern gegen Rechtsextremismus". Außerdem nutze man dafür auch das Netzwerk des Büros für Kommunale Prävention, sagt dessen Leiterin Janina Hentschel.

Laut Peter Anhalt, der in Berlin für das "Violence Prevention Network" (VPN; ein Netzwerk zur Gewaltprävention, d. Red.) die Arbeit im rechtsextremistischen Spektrum verantwortet, liegt "der Schwerpunkt der Arbeit in der Intervention". Die meisten Klienten könnten erreicht werden, wenn die Experten sie ansprechen. Aus seiner mehr als zwanzigjährigen Erfahrung kann er sagen, dass es beim Thema Extremismus und damit beim Projekt Moderation keine Altersbegrenzung gibt, jüngere Menschen jedoch noch leichter zu beeinflussen sind. Das bis Ende des Jahres angelegte Modellprojekt befinde sich gerade im Aufbau. So sei angedacht, ein Beratungstelefon einzurichten, bei dem sich Anrufer informieren können, welche Verhaltensauffälligkeiten bedenklich in Richtung einer Radikalisierung gehen: etwa, wenn sich ein Jugendlicher vermehrt im Internet tummelt und dort vor allem einschlägige Seiten aufruft.

Lesen Sie dazu auch: