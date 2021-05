Augsburg

Augsburg kippt Maskenpflicht im Stadtgebiet - weitere Änderungen geplant

Plus Die Maskenpflicht im Freien soll in Augsburg rasch aufgehoben werden - nicht die einzige neue Regel. Wie die Innenstadt in den nächsten Wochen belebt werden soll.

Von Michael Hörmann

Jetzt soll es schnell gehen: Die Stadt Augsburg wird nach Informationen unserer Redaktion die Maskenpflicht im Freien aufheben. Diese Regelung gilt wohl bereits ab Mittwoch. In den zurückliegenden Tagen ist wegen der Lockerungen deutlich mehr Leben in die Stadt zurückgekehrt, was sich am Wochenende bereits wieder bei nächtlichen Feiern rund um den Herkulesbrunnen und in der Ludwigstraße gezeigt hat. Auch darauf will die Stadt nun reagieren.

