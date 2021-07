Augsburg muss den Verkehr neu regeln, um die Klimaziele zu erreichen

Plus Bis zum Herbst soll ein Gutachten vorliegen, wie Augsburg das Restbudget von 9,7 Millionen Tonnen CO2 einhalten kann. Ein Zwischenbericht zeigt: Das wird äußerst schwierig.

Damit Augsburg das vom Stadtrat gesteckte Klimaziel mit 9,7 Millionen Tonnen CO2-Restbudget einhalten kann, wird es beim Thema Verkehr ein deutliches Umsteuern mit einer Trendumkehr geben müssen. Das ist eine Botschaft aus dem Zwischenbericht eines Beratungsbüros, das im Auftrag der Stadt aufzeigen soll, was passieren müsste, damit das Ziel erreicht werden kann.