Corona-Quarantäne sorgt in einem Augsburger Asylheim für Ärger

Die Asyl Heime für Langzeit Aufenthalte gehören aufgelöst. Das sind keine anständigen Bedingungen zur Unterbringung und Integration von Menschen. Auf langen Perspektive macht es einfach nur Sinn, die Menschen in die Gesellschaft zu integrieren. Das bedeutet, ihnen auch angemessenen Wohnraum und so schnell wie möglich eine vernünftige Arbeit oder Ausbildung zu verschaffen. Das Horten von Menschen über Jahre in Sammelunterkünften ist keine Integration. Nur wer arbeitet und auch sonst am sozialen Leben integriert teilnehmen kann, der wird auch tatsächlich integriert sein. Es ist auch der Staatskasse nicht förderlich die Menschen ohne Arbeit aufzubewahren und ihnen jahrelang Leistungen zukommen zu lassen. Das nagt auch am Selbstwertgefühl der Menschen. Und der Gesellschaft bringt das schon gar nichts. Es ist absolut verständlich, dass die Menschen in so einem Heim irgendwann mal am Rad drehen. Erst Recht wenn man nicht mehr raus gehen darf. Solche Heine sollten ausschließlich für eine kurzzeitige Unterbringung, etwa zur Klärung des Status Anwendung finden.

