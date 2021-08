Augsburg

17:30 Uhr

Corona: Wo sich die Augsburger aktuell mit dem Virus anstecken

In Augsburg rückt der 50er-Inzidenzwert seit einigen Tagen deutlich näher. Das Gesundheitsamt sieht ein "diffuses Infektionsgeschehen".

Der Inzidenzwert ist zuletzt deutlich gestiegen und dürfte in den nächsten Tagen die 50 erreichen. Welche Einschränkungen dann in Augsburg kommen.

Von Stefan Krog

In Augsburg rückt der 50er-Inzidenzwert seit einigen Tagen deutlich näher. Am Dienstag lag der Wert der Neuansteckungen auf 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner in sieben Tagen bei 43,8, nachdem er übers Wochenende einen kleinen Sprung nach oben gemacht hatte. Laut städtischem Gesundheitsamt gibt es keinen größeren Infektionsherd, auf den der Anstieg zurückzuführen ist, sondern ein diffuses Infektionsgeschehen. Die Ferien spielen allerdings eine Rolle.

