Nicht alle sind impfmüde: Augsburg ist mit „Last-Minute“-Impfaktion zufrieden

Plus Rund 1600 Augsburger lassen sich kurzfristig einen Impfstoff verabreichen. Auch für das kommende Wochenende ist eine Aktion geplant. Mit der Herdenimmunität dürfte es dennoch schwierig werden.

Die Stadt hatte im Vorfeld intensiv für das Impf-Wochenende im Augsburger Impfzentrum geworben. Von Freitag bis Sonntag konnte sich jeder und jede dort auch ohne Terminvereinbarung gegen das Coronavirus impfen lassen. Mit dem Ergebnis sind die Verantwortlichen zufrieden. Es zeige, sagt der städtische Impfkoordinator Bernhard Maurmeir, dass die derzeit oft zitierte Impfmüdigkeit längst nicht jeden befallen hat.