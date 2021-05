Corona und die soziale Frage: Warum stockt das Impfen in Brennpunkten?

Egal ob Abstandsregeln oder Impfen: Manche Milieus scheinen schwer zu erreichen. Das hat viele Gründe, wird aber immer mehr zum Problem – auch in Augsburg. Was könnte helfen?

Gefangen in der Pandemie. Zu sechst leben sie in einer Augsburger Wohnung auf 61 Quadratmetern. Der 19-Jährige mit den Eltern, den Geschwistern, dem Onkel. Sein Vater reinigt Busse. Im Dezember passierte es. Der Vater infizierte sich. Und nach ihm alle. Seine ganze Familie. "Mein Vater kann sich nur in der Arbeit infiziert haben, er ist sonst immer daheim", erzählt der junge Mann, der vor fünf Jahren aus Syrien nach Augsburg gekommen ist und eine Ausbildung zum Mechatroniker macht.