"Critical Mass": 60 Radfahrer demonstrieren in Augsburg

Ungefähr 60 Menschen haben am Freitagabend in Augsburg demonstriert. Die Teilnehmer von "Critical Mass" fuhren mit ihren Fahrrädern vom Neuen Ostfriedhof in Lechhausen zum Rathausplatz.

Die Polizei war um kurz vor 19 Uhr am Ostfriedhof auf die Gruppe gestoßen, berichtet ein Polizeisprecher. Die Aktivisten hätten angegeben, dass es sich um eine Spontanversammlung handele. "Das war aber geplant", meinte der Sprecher - denn die Teilnehmer und Teilnehmerinnen hätten "Kundgebungsmittel", zum Beispiel Plakate, dabei gehabt.

Demonstration in Augsburg führt von Lechhausen zum Rathausplatz

Die Polizei begleitete die Demonstration, die über das Lechhauser Schlössle, die Friedberger Straße, das Rote Tor und den Königsplatz führte, und sicherte den Verkehr. Die Radfahrer hätten sich überwiegend an die Vorgaben gehalten, heißt es von der Polizei. Um 20 Uhr löste sich die Versammlung auf.

Die Augsburger Aktivisten schreiben auf ihrer Facebook-Seite Folgendes über ihre Aktionen: "Fahrräder zählen ebenso zu den Fahrzeugen wie Autos. Sie dürfen und sollen im Normalfall auch die Fahrbahn benutzen – wir behindern nicht den Verkehr, wir sind der Verkehr!" Dort geben sie auch an, dass sie sich jeden letzten Freitag im Monat treffen. (manu)