Augsburg

07.06.2021

Das ist die Zukunft des Schwabencenters

Ein Blick auf das Schwabencenter von oben: Die drei gut 50 Jahre alten Wohnhochhäuser werden womöglich in absehbarer Zeit um weitere Wohngebäude ergänzt.

Plus Auf der Fläche des maroden Schwabencenter-Parkhauses und eines Teils der Ladenpassage sind bis zu 30 Meter hohe Gebäude geplant. Das ist der Zeitplan für das Projekt.

Von Stefan Krog

Die Pläne für eine Neugestaltung und Erweiterung des Schwabencenters werden nun konkret. Das Immobilienunternehmen Solidas will das Parkhaus des Wohn- und Einkaufskomplexes an der Friedberger Straße abreißen und entlang der Wilhelm-Hauff-Straße fünfstöckige Wohngebäude bauen, die Platz für bis zu 150 Wohnungen bieten könnten. Entlang der Friedberger Straße sollen östlich der drei bestehenden rund 70 Meter hohen Wohnhochhäuser bis zu 30 Meter hohe Gebäude entstehen, in denen neben Studentenwohnungen auch Handel, Gastronomie oder Dienstleistungen unterkommen könnten. Parallel soll die Ladenpassage modernisiert und verkleinert werden.

