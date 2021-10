Der Leerstand in der Augsburger Annastraße verschwindet

Plus Das ehemalige Attingerhaus in der Augsburger Innenstadt wird einer Frischekur unterzogen. Bald sollen dort neue Mieter den langanhaltenden Leerstand füllen.

Ein großes Gerüst rankt sich um das ehemalige Attingerhaus in der Annastraße - und auch auf der Rückseite zur Steingasse hin. Die Fassade des Gebäudes, das nach dem Auszug des Einrichtungshauses Depot seit mehreren Jahren leer steht, wird erneuert, ist zu erfahren. Das Haus werde "schick gemacht", erzählt einer der Arbeiter - wohl auch für die neuen Mieter, die bald einziehen sollen.