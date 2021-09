Die Augsburger Kinos Thalia und Mephisto öffnen nach Umbau wieder

Plus Die Augsburger Kinos Thalia und Mephisto wurden während der Corona-Pandemie komplett umgebaut und öffnen jetzt wieder. Wie es mit dem Savoy weitergeht.

Die Augsburger Kinos Thalia und Mephisto werden gerade für die anlaufende Saison fein gemacht. Wenn am 9. September die beiden Lichtspielhäuser und das Caféhaus im Thalia wieder eröffnen, erwartet die Zuschauer eine komplett neue Einrichtung. Möbel, Böden und Leinwände wurden ausgetauscht, auch die Technik ist auf dem neuesten Stand. Das dritte Haus des Augsburger Kinodreiecks, das Savoy, wird gerade neben dem alten Standort von Grund auf erneuert. Auf der dann vierfachen Fläche können die Augsburger ab dem nächsten Jahr dort Filme genießen. Die Corona-Krise, sagen die Betreiber, habe die Modernisierung beschleunigt.