Augsburg

vor 3 Min.

Droht der Hindenburgkaserne in Augsburg die Luxussanierung?

Plus Die Stadt Augsburg hält einen Umbau der Hindenburgkaserne zum Wohnhaus für schwierig. Warum Stadtrat Bruno Marcon die Grünen dazu auffordert, jetzt Flagge zu zeigen.

Von Stefan Krog

Die Stadt Augsburg wird aller Voraussicht nach nicht versuchen, die ehemalige Hindenburgkaserne in der Calmbergstraße - zuletzt wurde sie als Flüchtlingsunterkunft genutzt - zu kaufen. Wie berichtet möchte der Freistaat, dem das Gebäude gehört, die Immobilie an den Höchstbietenden im Erbbaurecht vergeben. Vermutlich dürften in dem denkmalgeschützten Gebäude gehobene Wohnungen entstehen. Zuletzt hatte Stadtrat Bruno Marcon (Augsburg in Bürgerhand) gefordert, dass die Stadt einen Kauf prüft und in erster Linie darauf hinwirkt, dass der Freistaat das Gebäude in einer Konzeptvergabe ausschreibt - damit nicht der höchste Preis zählt, sondern das beste Nutzungskonzept.

